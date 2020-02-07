Пике прокомментировал кризис "Барселоны"

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Пике прокомментировал кризис "Барселоны"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о проблемах своего клуба.

"Сейчас не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде. Могу сказать, что мы хорошо реагируем на возникшую шумиху, доверие в клубе на максимальном уровне. Что касается конфликта Месси и Абидаля, то каждый знает, где он повёл себя хорошо, а где нет. Нужно работать, а не бросать всё в лицо друг другу в концовке сезона. Это не помогает. Мы должны сосредоточиться на игре. В "Барселоне" мы объединены победами, мы должны вернуться на правильный путь", - цитирует Пике Marca.

Напомним, что в четверг "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграв "Атлетику" из Бильбао из-за гола в компенсированное время.

В Примере "сине-гранатовые" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.

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