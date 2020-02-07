Пике прокомментировал кризис "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о проблемах своего клуба.
"Сейчас не время доставать грязное белье, которое есть в каждой команде. Могу сказать, что мы хорошо реагируем на возникшую шумиху, доверие в клубе на максимальном уровне. Что касается конфликта Месси и Абидаля, то каждый знает, где он повёл себя хорошо, а где нет. Нужно работать, а не бросать всё в лицо друг другу в концовке сезона. Это не помогает. Мы должны сосредоточиться на игре. В "Барселоне" мы объединены победами, мы должны вернуться на правильный путь", - цитирует Пике Marca.
Напомним, что в четверг "Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграв "Атлетику" из Бильбао из-за гола в компенсированное время.
В Примере "сине-гранатовые" по итогам 22 туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Реала" на три очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14