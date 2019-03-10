Пике прокомментировал матч с "Райо Валекано"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о победном матче с "Райо Вальекано" (3:1) в матче 27-го тура Примеры. Игрок также отметил игру одноклубника Филипе Коутиньо. Об этом сообщает Marca.
"У нас было три цели на сезон, впереди еще много работы. В среду мы встретимся с "Лионом". На данный момент мы сфокусированы на этом матче.
С "Райо" была нервная игра. Мы знали, что будет непросто.
Коутиньо проводит хороший сезон. Однако сумма трансфера завысила ожидания от него. Каждый реагирует на игру какого-либо футболиста по разному", - отметил Пике.
Коутиньо в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 2 ассистами в 25 матчах Примеры.
"Барселона" занимает лидирующее место в чемпионате Испании.
13 марта на "Камп Ноу" состоится ответный матч "Барселоны" с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|26
|22