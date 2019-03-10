Пике прокомментировал матч с "Райо Валекано"

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Пике прокомментировал матч с "Райо Валекано"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что думает о победном матче с "Райо Вальекано" (3:1) в матче 27-го тура Примеры. Игрок также отметил игру одноклубника Филипе Коутиньо. Об этом сообщает Marca.

"У нас было три цели на сезон, впереди еще много работы. В среду мы встретимся с "Лионом". На данный момент мы сфокусированы на этом матче.

С "Райо" была нервная игра. Мы знали, что будет непросто. 

Коутиньо проводит хороший сезон. Однако сумма трансфера завысила ожидания от него. Каждый реагирует на игру какого-либо футболиста по разному", - отметил Пике.

Коутиньо в нынешнем сезоне отметился 4 голами и 2 ассистами в 25 матчах Примеры.

"Барселона" занимает лидирующее место в чемпионате Испании.

13 марта на "Камп Ноу" состоится ответный матч "Барселоны" с "Лионом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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