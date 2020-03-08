Пике прокомментировал матч с "Реал Сосьедадом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победный матч над "Реал Сосьедадом" (1:0) матче чемпионата Испании.

"Мы знали, что будет тяжело, так как только что отошли от поражения от "Реала". ""Реал Сосьедад" достаточно силен и показывает отличный футбол. Но детали решили исход матча. Пенальти был. Мяч попал в руку. Только что в игре "Атлетико" и "Севильи" дали такой же пенальти", - передает слова Пике AS.

Напомним, что каталонцы возглавили Примеру, однако у "Реала" есть игра в запасе.

Читайте также: Гол Месси принес "Барселоне" минимальную победу над "Сосьедадом". | http://soccernews.ru