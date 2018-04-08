Пике прокомментировал отказ Зидана устроить чемпионский коридор для "Барселоны"

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Пике прокомментировал отказ Зидана устроить чемпионский коридор для "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о решении наставника "Реала" Зинедина Зидана не устраивать для каталонцев чемпионский коридор.

"Сегодня я не усну" - цитирует Пике Movistar Partidazo.

Поединок между "Барселоной" и "Реалом" состоится 6 мая.

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комментарии
Зенден

)))) да похуй на этот коридор и мне и Барсе, это вам уродцам все, что связано с Барселоной не в масть. ))))) дурачки.

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ебал в рот фанатов Барсы

Какой привет такой ответ. Поделом петушкам из Каталонии

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Я твой папа

Сын, не пизди много.

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Барса охуела

Всмысле?То есть когда они отказались сделать коридор,никто нечего не сказал.А тут сразу закукарекали.

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Зенден

Ты осел хоть девять классов закончил? В каждом слове ошибка)))))))))

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Зенден

Я пожалуй тоже) Во как напугал людей лысый.

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Барса охуела

Барса тоже в прошлом эль классико отказалась сделать коридор.Почему про это не говоришь?

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