Пике прокомментировал отказ Зидана устроить чемпионский коридор для "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о решении наставника "Реала" Зинедина Зидана не устраивать для каталонцев чемпионский коридор.

"Сегодня я не усну" - цитирует Пике Movistar Partidazo.

Поединок между "Барселоной" и "Реалом" состоится 6 мая.

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