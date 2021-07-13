Пике прокомментировал победу Италии в серии пенальти финала Евро-2020

Фото твиттер Евро-2020

Защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о причинах успеха сборной Италии в серии пенальти финального матча Евро-2020.

"Италия заслужено выиграла Евро-2020. Поздравляю. Это лучшая команда турнира. Конечно, тот факт, что они били первыми, снова им помог. У них было право на ошибку, как и в матче с Испанией. Из-за этого они оставались в игре, даже ошибаясь", - написал Пике в твиттере.

Напомним, что Италия победила Англию в серии пенальти со счётом 3:2 после ничьей 1:1 в основное время.

Для "Скуадры Адзурры" это второй в истории титул чемпиона Европы, первый был в 1968 году.

Не пропустите: Доннарумма выиграл все серии пенальти в своей карьере. | http://soccernews.ru