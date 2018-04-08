Пике прокомментировал победу над "Леганесом"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике подвел итоги матча против "Леганеса" (3:1).

"Мы прекрасно провели первый тайм, а затем ослабили хватку во втором. Важно, что мы по-прежнему в комфортном положении на вершине таблицы. Исторический рекорд по матчам без поражений подряд - это результат правильной работы на протяжении всего сезона" - приводит слова Пике сайт клуба.

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