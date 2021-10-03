Пике прокомментировал поражение от "Атлетико"

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Пике прокомментировал поражение от "Атлетико"Фото: инстаграм Пике

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о поражении от "Атлетико" (0:2).

"Мы проиграли. Это не тот результат, которого мы хотели. Продолжаем двигаться дальше. Дело не в одной проблеме, их несколько. Люди могут видеть, чего нам не хватает. Однако мы восстановимся.

У нас трудные времена, многие не проходили через это раньше. Мы хотим изменить ситуацию, однако это непросто", - приводит слова Пике The Spanish Football Podcast.

На данный момент каталонцы идут в Ла Лиге на 10-м месте.

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