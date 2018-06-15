Пике прокомментировал решение Гризманна остаться в "Атлетико"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал решение нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна не менять клуб текущим летом.

"Это ещё одна возможность увидеть жизнь футболиста и его сомнения при принятии важнейшего решения в карьере. Ты решил остаться в "Атлетико". И я надеюсь, что ты проведёшь гениальный сезон" - написал Пике в своём твиттере.

Ожидается, что в ближайшее время Гризманн подпишет новый контракт с "Атлетико" со значительным увеличением зарплаты.

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