Пике прокомментировал ситуацию с будущим Неймара

Защитник "Барселоны" Жерар Пике порассуждал о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Неймара.

"Естественно, мы общаемся, но рассказывать о личных беседах неправильно. Неймар должен сам публично высказаться о сложившейся ситуации. Он является отличным футболистом, который знает игроков в раздевалке, город и клуб. Поэтому если появится возможность, я буду очень рад его возвращению, но сейчас он игрок ПСЖ. Неймар отличный парень на поле и за его пределами. Ждём, что будет дальше. Больше ничего сказать не могу", - цитирует Пике ESPN.

Напомним, что два года назад Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Этим летом бразилец захотел вернуться на "Камп Ноу", но парижане отказываются отпускать его в каталонский клуб. Контракт игрока с французским грандом рассчитан до 2022 года.

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