Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны"

Теги барселонажерар пике

Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после победного матча с "Хетафе" (2:0) в рамках 7-го тура Примеры рассказал, что думает об информации о том, что в клубе присутствует конфликт с руководством.

"Мы не злимся. Когда обе стороны не хотят ссоры - это не конфликт. Мы знаем, что происходит и знаем, какие газеты и люди, связанные с клубом, пишут статьи, подписываясь чужим именем. Нет смысла злиться, наша задача - выходить на поле и выигрывать трофеи", - сказал Пике.

Напомним, ранее в Mundo Deportivo появилась статья, о том, что игроки "Барселоны" обладают слишком большой властью в клубе и что они сами виноваты в неубедительном старте в сезоне.

По данным Marca, игроки каталонского клуба считают, что эта статья заказана советом директоров "Барселоны", однако стороны уже обсудили эту тему.

"Барселона" с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Примеры.

А еще: "Атлетико" - "Реал" - 0:0 (видеообзор матча Примеры)| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

ЦСКА разгромил "Урал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 7 15
2 Гранада Гранада 7 14
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 7 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 6 13
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 7 12
7 Вильярреал Вильярреал 7 11
8 Севилья Севилья 6 10
9 Валенсия Валенсия 7 9
10 Бетис Бетис 7 8
11 Хетафе Хетафе 7 7
12 Леванте Леванте 6 7
13 Осасуна Осасуна 6 7
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 6 6
15 Сельта Виго Сельта Виго 6 6
16 Эйбар Эйбар 6 5
17 Алавес Алавес 6 5
18 Эспаньол Эспаньол 6 5
19 Мальорка Мальорка 6 4
20 Леганес Леганес 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов