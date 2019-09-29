Пике прокомментировал слухи о конфликте команды с руководством "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после победного матча с "Хетафе" (2:0) в рамках 7-го тура Примеры рассказал, что думает об информации о том, что в клубе присутствует конфликт с руководством.

"Мы не злимся. Когда обе стороны не хотят ссоры - это не конфликт. Мы знаем, что происходит и знаем, какие газеты и люди, связанные с клубом, пишут статьи, подписываясь чужим именем. Нет смысла злиться, наша задача - выходить на поле и выигрывать трофеи", - сказал Пике.

Напомним, ранее в Mundo Deportivo появилась статья, о том, что игроки "Барселоны" обладают слишком большой властью в клубе и что они сами виноваты в неубедительном старте в сезоне.

По данным Marca, игроки каталонского клуба считают, что эта статья заказана советом директоров "Барселоны", однако стороны уже обсудили эту тему.

"Барселона" с 13 баллами занимает 4 место в турнирной таблице Примеры.

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