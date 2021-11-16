Пике прокомментировал слухи о запрете от Хави участвовать в ток-шоу
Фото твиттер "Барселоны"
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике опроверг информацию, согласно которой новый главный тренер каталонской команды Хави не разрешил ему посещать ток-шоу, порекомендовав сконцентрироваться на футболе.
"Да, я действительно отменил интервью, но я сделал это, потому что сам так решил из-за новых правил Хави. Теперь нужно сообщать тренеру, если ты куда-то едешь. Я в итоге решил ничего не объяснять и отменил интервью. Хави даже не знал о том, что его я отменил", - цитирует Пике Marca.
34-летний футболист планировал посетить ток-шоу El Hormiguero, которое в эфире с 2006 года.
Пике в текущем сезоне забил 2 гола в 13 матчах за "Барсу".
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