Пике прокомментировал успехи Гвардиолы в "Манчестер Сити"

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал успехи бывшего наставника своей команды Хосепа Гвардиолы в английском "Манчестер Сити".

"Я считаю Гвардиолу одним из лучших тренеров в мире. То, что он делает в "Манчестер Сити" в этом сезоне, - невероятно. Он бьет все рекорды", - приводит слова 30-летнего бека "сине-гранатовых" ActuFoot.

Напомним, Гвардиола готов заплатить 60 миллионов евро за игрока "Барселоны". | soccernews.ru