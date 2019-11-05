Пике пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" из-за перебора карточек

Игрок "Барселоны" Жерар Пике сфолил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" (0:0, первый тайм) и получил желтую карточку.

Таким образом, футболист пропустит следующую игру каталонцев с "Боруссией" из-за перебора карточек.

Встреча с немецким клубом состоится 27 ноября на "Камп Ноу".

В этом сезоне Пике участвовал во всех матчах "Барселоны" в ЛЧ, не отметившись результативными действиями.

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