Пике пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" из-за перебора карточек
Игрок "Барселоны" Жерар Пике сфолил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов со "Славией" (0:0, первый тайм) и получил желтую карточку.
Таким образом, футболист пропустит следующую игру каталонцев с "Боруссией" из-за перебора карточек.
Встреча с немецким клубом состоится 27 ноября на "Камп Ноу".
В этом сезоне Пике участвовал во всех матчах "Барселоны" в ЛЧ, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Барселона" отправит скаутов, чтобы просмотреть хавбека "Байера"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера "Баварии"
-
"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня
-
Девушки, укравшие алюминиевую фигуру Дзюбы, попросили помощи у футболиста
-
Назван лучший игрок первого круга РПЛ
-
Первый на выход: рассматриваем все аспекты увольнения Ковача из "Баварии" и перебираем тренеров, которые могут его заменить
Лента новостей
-
Щесны рассказал о дружбе с Крыховяком
-
Кутепов прокомментировал свою травму: "Нам Бог не обещал легкий путь"
-
Сарри рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом"
-
Малком поддерживает "Зенит" на матче с "Лейпцигом"
-
1
Зидан ответил на вопрос о том, перейдет ли Мбаппе в "Реал"
-
1
Пике пропустит матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" из-за перебора карточек
-
1
Месси приехал на матч со "Славией" в интересной кофте с коронами
-
Отменена красная карточка Сону в матче с "Эвертоном"
-
Тухель прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера "Баварии"
-
"Ливерпуль" в декабре должен провести два матча за два дня
-
Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "РБ Лейпциг"
-
Роналду анонсировал вылет в Москву на матч Лиги Чемпионов
-
СМИ: "Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой
-
"Ливерпуль" и "Челси" не сумели добиться побед в матчах Юношеской лиги УЕФА
-
1
Месси рассказал, какие цели он ставит перед собой
-
"Барселона" отправит скаутов, чтобы просмотреть хавбека "Байера"
-
Назван самый заполняемый стадион в первом круге РПЛ
-
Гомеш, получивший жуткую травму, выписан из больницы
-
Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"
-
1
Бэйл и Хамес не помогут "Реалу" в матче с "Галатасараем"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4