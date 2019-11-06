Пике: "Прошу у болельщиков немного терпения"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о ничейном результате своей команды в матче 4-го тура Лиги Чемпионов со "Славией" (0:0).

"Прошу у болельщиков немного терпения. От нас очень многого ждут, потому что мы играем за "Барселоны". Мы очень хотим улучшить игру, так как в чемпионате Испании и группе Лиги Чемпионов мы лидируем. Люди хотят большего и это понятно", - сказал Пике.

Отметим, что сам футболист пропустит следующий матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" из-за перебора карточек.

После 4-х туров "Барселона" с 8 баллами лидирует в группе F. 27 ноября сине-гранатовые сыграют с "Боруссией".

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