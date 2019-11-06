Пике: "Прошу у болельщиков немного терпения"

Теги жерар пикебарселонаславия прага

Пике: "Прошу у болельщиков немного терпения"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике высказался о ничейном результате своей команды в матче 4-го тура Лиги Чемпионов со "Славией" (0:0).

"Прошу у болельщиков немного терпения. От нас очень многого ждут, потому что мы играем за "Барселоны". Мы очень хотим улучшить игру, так как в чемпионате Испании и группе Лиги Чемпионов мы лидируем. Люди хотят большего и это понятно", - сказал Пике.

Отметим, что сам футболист пропустит следующий матч Лиги Чемпионов с "Боруссией" из-за перебора карточек.

После 4-х туров "Барселона" с 8 баллами лидирует в группе F. 27 ноября сине-гранатовые сыграют с "Боруссией".

А еще: "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

"Боруссия" победила "Интер", проиграв первый тайм 0:2

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов