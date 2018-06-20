Пике проведет сотый матч за сборную Испании

Матч Чемпионата Мира-2018 Иран - Испания станет сотым для защитника испанцев Жерара Пике за национальную команду.

31-летний Пике станет 13-м испанским игроком, который достигнет этой отметки. А рекордсменом является Икер Касильяс (167 матчей).

Матч Иран – Испания начнется в 21.00 по московскому времени.

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