Пике провёл юбилейный матч за "Барселону"

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Пике провёл юбилейный матч за "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике достиг невероятной отметки по числу сыгранных матчей за "сине-гранатовых".

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, 32-летний футболист провёл 500-ю игру в составе "блауграны".

Юбилейным стал поединок второго тура Примеры против "Бетиса" (5:2).

Пике является воспитанником "Барселоны", в раннем возрасте уехал в "Манчестер Юнайтед", но в 2008 году вернулся на "Камп Ноу".

С родной командой испанский центрбек выиграл 29 трофеев. Ещё 3 титула он взял с национальной сборной.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Бетис". | http://soccernews.ru
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