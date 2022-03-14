Пике провёл юбилейный матч за "Барселону"

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Пике провёл юбилейный матч за "Барселону"

Фото твиттер "Барселоны"

Центральный защитник Жерар Пике достиг отметки в 600 игр в составе "Барселоны".

Юбилейным для 35-летнего футболиста стал воскресный матч против "Осасуны" (4:0).

Воспитанник "сине-гранатовых" занимает пятое место в истории клуба по числу игр.

Опережают Пике только Лионель Месси (778), Хави (767), Андрес Иньеста (674) и Серхио Бускетс (667).

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