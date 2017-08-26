Пике проводит 400-й матч за "Барселону"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вышел в стартовом составе на матч второго тура испанской Примеры против "Алавеса", который идёт в эти минуты.

Как сообщает официальный твиттер каталонского клуба, эта игра стала для 30-летнего футболиста 400-й в составе "сине-гранатовых".

Стоит отметить, что в этих матчах Пике забил 34 гола.

Не пропустите: Пике: "Коутиньо восхищен идеей играть за "Барселону". | http://soccernews.ru