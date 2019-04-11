Пике: "ПСЖ обыграл "МЮ" крупнее, но где он теперь?"



Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"На этом невероятном стадионе играть всегда тяжело. Фанаты отвлекают от игры с этим замечательным клубом.

В первом тайме мы использовали свой шанс. Я бы не сказал, что гол успокоил нас. Мы играли, как планировали.

Не могу назвать нас фаворитами. ПСЖ обыграл "МЮ" крупнее, но где он теперь? "МЮ" является тем клубом, который может все изменить", - приводит слова Пике Marca.

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