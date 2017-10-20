Пике, Рамос и Бускетс пригрозили завершить карьеру в сборной до Чемпионата Мира в России

Игроки сборной Испании Жерар Пике, Серхио Рамос и Серхио Бускетс пригрозили завершить карьеру в национальной команде до Чемпионата Мира в России.

Как информирует Marca, трио футболистов выступило с соответствующим заявлением перед представителями местной федерации футбола еще до матча отборочного турнира к мундиалю против Лихтенштейна, состоявшегося 5-го сентября. На такой шаг игроки, как было ими заявлено, готовы будут пойти, если с поста директора национальной команды будет уволена Мария Хосе Кларамунт, с которой они поддерживали тесные связи.

В итоге, Кларамунт лишилась своей должности вчера. Рамос, Пике и Бускетс пока официально никаких заявлений не делали.

Напомним, Пике объяснил значение своего знаменитого сообщения "Он остается". | soccernews.ru