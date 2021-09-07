Пике раскритиковал Бартомеу
Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен
Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением об экс-президенте сине-гранатовых Жозепе Бартомеу.
"Я не могу сказать, худший ли он. За то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части списка худших. Мы все виноваты, но это правда, что клуб не пошел в том направлении, которого хотят все каталонцы.
Теперь я полон надежд и взволнован. Следующие пять или десять лет будут очень хорошими для "Барселоны", – сказал Пике в комедийном шоу "Ла Сотана".
Напомним, что Бартомеу был президентом каталонского клуба с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|35
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|Севилья
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|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14