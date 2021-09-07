Пике раскритиковал Бартомеу

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Пике раскритиковал БартомеуФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением об экс-президенте сине-гранатовых Жозепе Бартомеу.

"Я не могу сказать, худший ли он. За то время, которое я помню, он, должно быть, в верхней части списка худших. Мы все виноваты, но это правда, что клуб не пошел в том направлении, которого хотят все каталонцы.

Теперь я полон надежд и взволнован. Следующие пять или десять лет будут очень хорошими для "Барселоны", – сказал Пике в комедийном шоу "Ла Сотана".

Напомним, что Бартомеу был президентом каталонского клуба с 23 января 2014 года по 27 октября 2020 года.

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