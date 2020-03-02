Пике раскритиковал игру "Реала" в первом тайме матча с "Барселоной"

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Пике раскритиковал игру "Реала" в первом тайме матча с "Барселоной"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике дал жёсткую оценку игре мадридского "Реала" в первом тайме вчерашнего Эль Класико.

"Это была худшая версия "Реала", что я видел на "Сантьяго Бернабеу", - цитирует Пике Marca.

Первая половина матча завершилась нулевой ничьей, а после перерыва "Реал" забил дважды и одержал итоговую победу.

Пике провёл на поле все 90 минут и принял непосредственное участие в первом голе соперника - именно рикошетом от него мяч влетел в ворота.

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