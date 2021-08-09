Пике раскритиковал руководство "Барселоны" из-за ухода Месси

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Пике раскритиковал руководство "Барселоны" из-за ухода Месси

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен действиями руководства каталонского клуба.

Футболист считает, что боссы "сине-гранатовых" недостаточно сделали для того, чтобы сохранить Лионеля Месси.

"Работа руководства "Барсы" в последние годы оставляла желать лучшего. И нас за это наказали. Когда такие игроки уходят, естественно, что всем становится тяжело, но нам нужно перевернуть эту страницу и идти дальше. Мы уже ничего не можем изменить. Это шанс для других футболистов выйти на лидирующие роли. К сожалению, Месси больше не с нами, но нам нужно смотреть в будущее", - цитирует Пике AS.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с Месси из-за финансовых проблем и потолка зарплат в Ла Лиге.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Пиздно, юатенька, поезд ушёл. Раньше надо было критиковать, а не отсиживаться молча.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

*батенька

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