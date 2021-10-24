Пике рассказал, где и когда завершит карьеру

Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился планами на завершение своей игровой карьеры.

"Я не чувствую себя ветераном. Недавно я увидел, что стал самым возрастным игроком, забивавшим за "Барсу" в Лиге чемпионов, и это расстроило меня. Лучше бы меня не было в таком списке. Но потом я увидел, что догнал Роберто Карлоса по голам, и мне стало лучше. Гораздо лучше. Но я не чувствую себя возрастным.

Конечно, я уже в определенном возрасте. Когда я увижу, что уже не так важен, как раньше, то уйду. Во мне все еще живет мятежный Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я хорошо готов физически, то чувствую это. Я не буду самым быстрым на поле, но я все еще способен бороться с лучшими и чувствовать, что я не хуже, чем они. Пока это будет так, я буду играть.

Я закончу карьеру в "Барсе". Это точно. Но я не приму вариант, при котором я закончу карьеру игроком запаса. Посмотрим. Если я сижу на скамейке три месяца, а потом наступает моя очередь сыграть, то ладно. Но целый год в запасе? Нет, такого я не хочу", – сказал Пике.

В феврале Пике отпразднует свой 35-й день рождения.

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