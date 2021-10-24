Пике рассказал, где и когда завершит карьеру
Фото: инстаграм Пике/Автор неизвестен
Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился планами на завершение своей игровой карьеры.
"Я не чувствую себя ветераном. Недавно я увидел, что стал самым возрастным игроком, забивавшим за "Барсу" в Лиге чемпионов, и это расстроило меня. Лучше бы меня не было в таком списке. Но потом я увидел, что догнал Роберто Карлоса по голам, и мне стало лучше. Гораздо лучше. Но я не чувствую себя возрастным.
Конечно, я уже в определенном возрасте. Когда я увижу, что уже не так важен, как раньше, то уйду. Во мне все еще живет мятежный Жерар, который отпускает всякие шутки. Когда я хорошо готов физически, то чувствую это. Я не буду самым быстрым на поле, но я все еще способен бороться с лучшими и чувствовать, что я не хуже, чем они. Пока это будет так, я буду играть.
Я закончу карьеру в "Барсе". Это точно. Но я не приму вариант, при котором я закончу карьеру игроком запаса. Посмотрим. Если я сижу на скамейке три месяца, а потом наступает моя очередь сыграть, то ладно. Но целый год в запасе? Нет, такого я не хочу", – сказал Пике.
В феврале Пике отпразднует свой 35-й день рождения.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14