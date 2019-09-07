Пике рассказал, как ослушался Вальверде перед началом сезона

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Пике рассказал, как ослушался Вальверде перед началом сезона

Защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что в преддверии старта текущего сезона он без разрешения тренерского штаба улетел в США.

По словам футболиста, наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде выступал против его визита в Америку, но тот ослушался.

Пике рассказал, что ему нужно было присутствовать в Орландо, где Международной федерацией тенниса утверждался новый формат Кубка Дэвиса.

Стоит отметить, что принадлежащая испанцу инвестиционная компания Kosmos занималась разработкой формата теннисного турнира.

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