Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что он не планирует покидать каталонский клуб и может завершить карьеру летом 2022 года.

"Я завершу карьеру в качестве игрока "Барселоны". Нынешний сезон может последним для меня в футболе. Не могу гарантировать, что буду играть в следующем сезоне. Я приму решение о завершении карьеры в тот момент, когда пойму, что больше не могу помогать команде", - приводит слова Пике La Sotana.

В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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