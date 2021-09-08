Пике рассказал, когда он планирует завершить карьеру
Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал, что он не планирует покидать каталонский клуб и может завершить карьеру летом 2022 года.
"Я завершу карьеру в качестве игрока "Барселоны". Нынешний сезон может последним для меня в футболе. Не могу гарантировать, что буду играть в следующем сезоне. Я приму решение о завершении карьеры в тот момент, когда пойму, что больше не могу помогать команде", - приводит слова Пике La Sotana.
В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" два матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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