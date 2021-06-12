Пике рассказал, когда завершит карьеру

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Пике рассказал, когда завершит карьеру

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что каталонский клуб будет последним в его карьере.

"Я завершу карьеру в тот день, когда уйду из "Барсы". Меня не будет в другой команде. Если в клубе решат, что я не останусь - тогда всё. Я просто увлечён игрой за "Барселону". У меня не было бы мотивации надеть футболку другого клуба", - цитирует Пике Marca.

В феврале футболисту исполнилось 34 года. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на три сезона.

В прошедшей кампании Пике сыграл за "Барсу" 23 матча и забил 2 гола.

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