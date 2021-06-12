Пике рассказал, когда завершит карьеру
Фото твиттер Жерара Пике
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике заявил, что каталонский клуб будет последним в его карьере.
"Я завершу карьеру в тот день, когда уйду из "Барсы". Меня не будет в другой команде. Если в клубе решат, что я не останусь - тогда всё. Я просто увлечён игрой за "Барселону". У меня не было бы мотивации надеть футболку другого клуба", - цитирует Пике Marca.
В феврале футболисту исполнилось 34 года. Его контракт с "сине-гранатовыми" рассчитан ещё на три сезона.
В прошедшей кампании Пике сыграл за "Барсу" 23 матча и забил 2 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14