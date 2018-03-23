Пике рассказал о сложных отношениях с Гвардиолой перед его уходом из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике вспомнил о своей работе с Хосепом Гвардиолой, когда тот возглавлял каталонский клуб.

"В 2012 году казалось, что все разваливается. Я не знаю почему. Возможно, я потерял страх и это снизило мой уровень. Но в любом случае я начал задавать себе вопросы. Сезон продолжался, и Пеп терял веру в меня. В первые три сезона у нас были потрясающие отношения, и я все еще чту Гвардиолу как тренера. Но тогда было очень сложное время.

Он хотел, чтобы его футболисты были одержимы футболом 24 часа в сутки, но на том этапе жизни я этого не понимал. Я не принимал той философии. Пеп попросту не доверял мне больше, и критический момент настал, когда он не поставил меня в состав на игру с "Реалом". Это заставило меня задуматься о жизни" - приводит слова Пике Sky Sports.

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