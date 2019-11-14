Пике рассказал о своих доходах

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Пике рассказал о своих доходах
Защитник "Барселоны" Жерар Пике в шутку заявил о размере своего дохода.

"Больше бюджета Испании на этот год", – приводит слова Пике ABC со ссылкой на передачу La Resistencia.

По некоторым данным, зарплата футболиста составляет 5,8 миллионов евро в год. Также Пике принадлежат компания Kerad, специализирующаяся на создании мобильных игр, он владеет долей в компании Natrus, которая производит мясные продукты. Пике является основным акционером производителя очков Kypers. Кроме того, ему принадлежит компания Cosmos, которая выкупила права на теннисный Кубок Дэвиса.

Не пропустите: Пике спит по 4-5 часов в сутки. | http://soccernews.ru

 
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