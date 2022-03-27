Пике рассказал о возможном завершении карьеры

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Пике рассказал о возможном завершении карьеры

Фото: твиттер Пике\Автор неизвестен

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике рассказал о своих планах на завершение игровой карьеры в интервью для портала Football-Espana.

"Мое путешествие в футболе - это мечта, и я надеюсь, что смогу продлить этот момент, пока у меня есть на это силы. Мы надеемся, что тут путь, которым мы следуем, не остановится", - рассказал 35-летний футболист.

Ранее тренер сборной Испании Луис Энрике заявил, что Пике может вернуться в состав национальной команды для участия в чемпионате мира-2022.

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