Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 году

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Пике рассказал, почему Бартомеу выиграл выборы президента "Барселоны" в 2015 годуФото: инстаграм Пике/Автор неизвестен

Вице-капитан "Барселоны" Жерар Пике поделился мнением об экс-президенте сине-гранатовых Жозепе Бартомеу.

– Вы доверяете правлению Лапорты больше, чем правлению Бартомеу?

– Лапорта уже сделал это, первый его период в клубе прошел очень хорошо. И я думаю, что требл-2014/15 стоил дороже, чем когда-либо. В январе того же года за Бартомеу хотели проголосовать меньше 1%, но после требла он выиграл. Это урок, ведь результаты – еще не все.

Требл – это шесть очень хороших месяцев, проведенных на поле. Но клуб – это не только то, что происходит на поле. Да, у требла огромная ценность, но есть много других вещей.

И ситуация, в которой находится клуб, очевидно, связана с менеджментом последних лет. На ковид можно сбросить некоторые вещи, но не все, – сказал Пике.

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