Пике рассказал, с какими игроками "Реала" поддерживает хорошие отношения
Защитник "Барселоны" Жерар Пике перечислил футболистов мадридского "Реала", с которыми его связывают приятельские отношения.
"Я очень хорошо общаюсь с Начо и Лукасом Васкесом. Не сказал бы, что с Серхио Рамосом мы друзья, но у нас тёплые и уважительные отношения. С Альваро Моратой то же самое, хотя сейчас его нет в "Реале". Я всегда очень хорошо ладил с ними", - цитирует Пике Sport.es.
Стоит отметить, что игрок "Барсы" перечислил исключительно своих бывших партнёров по сборной Испании.
32-летний Пике завершил карьеру в национальной команде в 2018 году. Одной из причин стало освистывание футболиста со стороны болельщиков за его политическую позицию и резкие заявления.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5