Пике рассказал, с какими игроками "Реала" поддерживает хорошие отношения

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Пике рассказал, с какими игроками "Реала" поддерживает хорошие отношения

Защитник "Барселоны" Жерар Пике перечислил футболистов мадридского "Реала", с которыми его связывают приятельские отношения.

"Я очень хорошо общаюсь с Начо и Лукасом Васкесом. Не сказал бы, что с Серхио Рамосом мы друзья, но у нас тёплые и уважительные отношения. С Альваро Моратой то же самое, хотя сейчас его нет в "Реале".  Я всегда очень хорошо ладил с ними", - цитирует Пике Sport.es.

Стоит отметить, что игрок "Барсы" перечислил исключительно своих бывших партнёров по сборной Испании.

32-летний Пике завершил карьеру в национальной команде в 2018 году. Одной из причин стало освистывание футболиста со стороны болельщиков за его политическую позицию и резкие заявления.

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