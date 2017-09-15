Пике расстался с Шакирой

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике расстался с известной колумбийской поп-исполнительницей Шакирой.

Как информирует испанская пресса, пара пока скрывает разрыв отношений между собой, но уже известно, что последние несколько недель они не жили вместе. В настоящее время Шакира занимается поисками нового жилья для себя и своих детей.

Отметим, что у пары есть двое сыновей - Милан и Саша.

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