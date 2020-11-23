Пике рискует пропустить 8 месяцев из-за травмы
Именитый испанский травматолог Педро Луис Риполь прокомментировал травму защитника "Барселоны" Жерара Пике.
Напомним, что у 33-летнего футболиста диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена и растяжение внутренней боковой связки 3-й степени.
"Это серьёзная травма. Его возвращение в строй зависит от того, есть ли необходимость в восстановлении передней крестообразной связки. Если в колене нет стабильности и устойчивости, тогда будем вести речь о периоде восстановления в шесть-восемь месяцев. Если всё ограничивается внутренней боковой связкой, тогда мы можем говорить примерно о трёх с половиной месяцах", - цитирует врача Marca.
В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 10 матчей и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14