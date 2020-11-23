Пике рискует пропустить 8 месяцев из-за травмы

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Пике рискует пропустить 8 месяцев из-за травмы

Именитый испанский травматолог Педро Луис Риполь прокомментировал травму защитника "Барселоны" Жерара Пике.

Напомним, что у 33-летнего футболиста диагностировали частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена и растяжение внутренней боковой связки 3-й степени.

"Это серьёзная травма. Его возвращение в строй зависит от того, есть ли необходимость в восстановлении передней крестообразной связки. Если в колене нет стабильности и устойчивости, тогда будем вести речь о периоде восстановления в шесть-восемь месяцев. Если всё ограничивается внутренней боковой связкой, тогда мы можем говорить примерно о трёх с половиной месяцах", - цитирует врача Marca.

В текущем сезоне Пике сыграл за "Барсу" 10 матчей и забил 1 гол.

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