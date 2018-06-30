Пике рискует пропустить матч против сборной России

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Пике рискует пропустить матч против сборной России

Защитник сборной Испании Жерар Пике рискует пропустить матч 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

Как сообщает The Mirror, центрбек "Барселоны" во время субботней тренировки получил травму левой лодыжки.

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления Пике пока неизвестны.

Напомним, что матч Испания - Россия состоится в воскресенье в 17:00 по московскому времени.

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