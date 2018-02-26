Пике рискует пропустить матч с "Атлетико"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике продолжает испытывать дискомфорт в колене, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, в связи с этим центрбек "сине-гранатовых" точно пропустит игру 26-го тура Примеры с "Лас Пальмасом".

Кроме того, под вопросом находится участие Пике в матче 27-го тура чемпионата Испании против "Атлетико", который состоится 4 марта.

Тренерский штаб "Барселоны" может поберечь ключевого игрока перед ответным поединком 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", запланированным на 14 марта.

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