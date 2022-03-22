Пике - самый высокооплачиваемый игрок в Ла Лиге

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Испании, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, зарплата Пике составляет 28 миллионов евро в год. В первую тройку также входят два игрока мадридского "Реала". Второе и третье места занимают нападающие Гарет Бэйл и Эден Азар (по 27,25 млн).

Четвертое место у полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса с зарплатой 23 миллиона евро в год. Пятое-шестое места разделили защитник "Реала" Давид Алаба и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, арендованный у "Барселоны". Они зарабатывают по 22,5 миллиона в год.