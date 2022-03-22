Пике - самый высокооплачиваемый игрок в Ла Лиге

Теги жерар пикеантуан гризманнэден азаргарет бэйл

Пике - самый высокооплачиваемый игрок в Ла Лиге

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жерар Пике является самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Испании, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, зарплата Пике составляет 28 миллионов евро в год. В первую тройку также входят два игрока мадридского "Реала". Второе и третье места занимают нападающие Гарет Бэйл и Эден Азар (по 27,25 млн).

Четвертое место у полузащитника "Барселоны" Серхио Бускетса с зарплатой 23 миллиона евро в год. Пятое-шестое места разделили защитник "Реала" Давид Алаба и нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, арендованный у "Барселоны". Они зарабатывают по 22,5 миллиона в год.

Не пропустите: Пике ярко отреагировал на разгром "Реала" в Эль Класико. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дибала - самый высокооплачиваемый игрок в Серии А

Дибала - самый высокооплачиваемый игрок в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов