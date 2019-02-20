Пике сделал провокационное заявление в адрес "Реала"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике сделал провокационное заявление в адрес мадридского "Реала".
32-летний центрбек обратил внимание на то, что королевский клуб жалуется на судейство как в футболе, так и в баскетболе.
"С "Реалом" такое происходит и в баскетболе, и футболе. А потом они едут на "Ванда Метрополитано" и временно замолкают после случившегося там. Хорошо, что в других видах спорта они не выступают. К примеру, в гандболе или хоккее. Иначе они бы и там жаловались" - цитирует Пике Marca.
Напомним, что два дня назад "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании по баскетболу. Каталонцы взяли верх в овертайме с итоговым счётом 94:93. После матча мадридцы открыто выражали недовольство судейством в этой встрече.
Не пропустите: Пике провёл сотый матч за "Барселону" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Владельцы "Манчестер Сити" купили китайский клуб
-
Девушка дня: Ивана Итурбе - новая подруга форварда "Локомотива" Джефферсона Фарфана
-
Стало известно, когда возобновятся поиски тела пилота самолёта, на котором летел Сала
-
Рибери сыграл юбилейный матч в составе "Баварии"
-
"Интер" готовит предложение по лидеру "Барселоны"
-
"Челси" определил двух приоритетных кандидатов на замену Сарри
-
2
Пике сделал провокационное заявление в адрес "Реала"
-
"Краснодар" - идиоты: Селюк дал оценку трансферу Скопинцева
-
Нойер установил личный рекорд в Лиге Чемпионов
-
4
Линекер высказался о сравнениях Месси и Роналду
-
РФС снял санкции с "Рубина" и "Крыльев Советов"
-
Клопп ярко охарактеризовал матч с "Баварией"
-
Вальверде высказался о безголевой серии Суареса в Лиге Чемпионов
-
"Шахтёр" объявил о переходе 18-летнего бразильца
-
Футбол XXI века: "Милан" (2007-2011)
-
Ковач доволен результатом матча с "Ливерпулем"
-
Норвежский защитник выбирает между "Краснодаром" и "Локомотивом"
-
Суарес более суток не забивает в гостевых матчах Лиги Чемпионов
-
1
Вальверде прокомментировал ничью с "Лионом"
-
Золотая молодежь: ТОП-5 европейских бомбардиров в категории U-19
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18