Пике сделал провокационное заявление в адрес "Реала"

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Пике сделал провокационное заявление в адрес "Реала"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике сделал провокационное заявление в адрес мадридского "Реала".

32-летний центрбек обратил внимание на то, что королевский клуб жалуется на судейство как в футболе, так и в баскетболе.

"С "Реалом" такое происходит и в баскетболе, и футболе. А потом они едут на "Ванда Метрополитано" и временно замолкают после случившегося там. Хорошо, что в других видах спорта они не выступают. К примеру, в гандболе или хоккее. Иначе они бы и там жаловались" - цитирует Пике Marca.

Напомним, что два дня назад "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании по баскетболу. Каталонцы взяли верх в овертайме с итоговым счётом 94:93. После матча мадридцы открыто выражали недовольство судейством в этой встрече.

Не пропустите: Пике провёл сотый матч за "Барселону" в ЛЧ. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Пуке оглушительно пукнул.

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Mutaloff
Mutaloff

Пике язык-бы прикусил и показывал свои слова на поле, а не в соц.сетях,а то брака в обороне че-то многовато!

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