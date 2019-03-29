Пике: "Сколько раз я занимался сексом в этом месяце? Считается ли "Сантьяго Бернабеу"?"



Защитник "Барселоны" Жерар Пике пообщался с ведущим испанского вечернего шоу La Resistencia.

"Сколько раз я занимался сексом в этом месяц? Считается ли "Сантьяго Бернабеу"? Если серьезно, то пусть будет два раза.

Мои наследники получат больше денег, чем бюджет у "Эспаньола". Сколько у них, 57 миллионов? У меня намного больше. Фанаты "Эспаньола" очень креативные. Они поют: "Пике, козел, у Шакиры есть хвост. Твой сын – Вакасо". Мешают все в кучу", – приводит слова Пике Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Пике провел за "Барселону" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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