Пике: "Слова о том, что они играют в Корнельи - это не неуважение, это факт"
Защитник "Барселоны" Жерар Пике объяснил празднование своего гола в ворота "Эспаньола" (1:1).
"Недостаток уважения? Недостаток уважение в том, что я сказал им, что они с Корнельи? Это факт. Они из Корнельи, как я уже и говорил ранее. Я знаю, что мои слова ранят их. Я использовал сарказм, чтобы позлить их. Но слова о том, что они играют в Корнельи, - это не неуважение, это факт.
Некоторые болельщики здесь оскорбляют меня и мою семью уже на протяжении долгого времени. Я лишь сказал им вести себя спокойней, но, возможно, я не должен был так делать. Я знаю многих хороших фанатов "Эспаньола". Возможно мой жест должен был быть направлен на тех, кто руководит клубом за то, что они никак не реагируют на поведение собственных болельщиков.
Они жалуются на меня, но они не расследуют оскорбления в сторону моей семьи. Вот это неуважение. Сказать им, вести себя спокойней, это лишь немногое, что я мог сделать.
Нам нужно сконцентрироваться на соревновании и победе в Примере. Во втором тайме невозможно было играть в футбол. Мы не могли созидать. В конце концов, это хорошая ничья, мы до сих пор непобедимы в Примере" - приводит слова Пике Sport.es.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|58
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|49
|3
|Валенсия
|22
|40
|4
|Реал Мадрид
|21
|39
|5
|Вильярреал
|22
|37
|6
|Севилья
|22
|33
|7
|Эйбар
|22
|32
|8
|Сельта Виго
|22
|31
|9
|Жирона
|22
|31
|10
|Бетис
|22
|30
|11
|Хетафе
|22
|29
|12
|Леганес
|21
|29
|13
|Атлетик Бильбао
|22
|27
|14
|Реал Сосьедад
|22
|26
|15
|Эспаньол
|22
|25
|16
|Алавес
|22
|22
|17
|Леванте
|22
|20
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|22
|17
|19
|Лас Пальмас
|21
|14
|20
|Малага
|21
|13