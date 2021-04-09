Пике сможет сыграть с "Реалом"
Фото твиттер Жерара Пике
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике готов принять участие в матче 30-го тура Примеры против мадридского "Реала".
Ранее сообщалось, что звёздный испанец рискует пропустить "Эль Класико" из-за проблем с коленом.
Однако 34-летнего футболиста включили в заявку на игру, поэтому у него есть шансы выйти на поле.
Матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.
Пике в этом сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 15 матчей и забил 2 гола.
Не пропустите: Арбитр "Эль Класико" травмировался. Его заменил судья, удаливший в январе Месси. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14