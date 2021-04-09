Пике сможет сыграть с "Реалом"

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике готов принять участие в матче 30-го тура Примеры против мадридского "Реала".

Ранее сообщалось, что звёздный испанец рискует пропустить "Эль Класико" из-за проблем с коленом.

Однако 34-летнего футболиста включили в заявку на игру, поэтому у него есть шансы выйти на поле.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в субботу, 10 апреля, в 22:00 по московскому времени.

Пике в этом сезоне сыграл за "сине-гранатовых" 15 матчей и забил 2 гола.

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