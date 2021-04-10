Пике сможет сыграть с "Реалом" благодаря уколу в колено

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Пике сможет сыграть с "Реалом" благодаря уколу в колено

Фото твиттер Жерара Пике

СМИ узнали, как врачи "Барселоны" улучшали готовность центрального защитника Жерара Пике к матчу 30-го тура Примеры против "Реала".

По информации AS, 34-летний футболист ещё не восстановился полностью после растяжения внутренней коллатеральной связки правого колена.

Чтобы избавить звёздного испанца от болевых ощущений, ему сделали специальный обезболивающий укол в колено.

Напомним, что "Реал" примет "Барсу" сегодня в 22:00 по московскому времени. Пике может выйти на поле впервые с начала марта.

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