Пике согласился на снижение зарплаты в "Барселоне"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике готов помочь каталонскому клубу в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

По информации AS, 33-летний футболист дал согласие на уменьшение размера своей зарплаты. На сколько сократится оклад звёздного испанца, пока неизвестно.

Напомним, что контракт Пике с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что в переговорах с другими игроками у руководства "Барсы" возникли проблемы - те на уступки в финансовых вопросах идти не намерены.

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