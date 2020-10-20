Пике согласился на снижение зарплаты в "Барселоне"

Теги барселонажерар пике

Пике согласился на снижение зарплаты в "Барселоне"

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике готов помочь каталонскому клубу в условиях кризиса на фоне пандемии коронавируса.

По информации AS, 33-летний футболист дал согласие на уменьшение размера своей зарплаты. На сколько сократится оклад звёздного испанца, пока неизвестно.

Напомним, что контракт Пике с "сине-гранатовыми" рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее сообщалось, что в переговорах с другими игроками у руководства "Барсы" возникли проблемы - те на уступки в финансовых вопросах идти не намерены.

Не пропустите: "Бока Хуниорс" будет судиться с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

Клопп пострадал от VAR, крушение лидеров в Испании, Ибрагимович тащит "Милан": главные итоги футбольных выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов