Пике сообщением в инстаграме опроверг информацию о разрыве отношений с Шакирой
Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике своим сообщением в инстаграме опроверг информацию о разрыве отношений с известной колумбийской поп-исполнительницей Шакирой.
Так, в социальной сети 30-летний футболист опубликовал фото певицы с их двумя сыновьями, которое он подписал так: "Воскресенье. Время для семьи".
Напомним, Вальверде недоволен игрой Пике. | soccernews.ru
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