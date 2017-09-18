Пике сообщением в инстаграме опроверг информацию о разрыве отношений с Шакирой

Защитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике своим сообщением в инстаграме опроверг информацию о разрыве отношений с известной колумбийской поп-исполнительницей Шакирой.

Так, в социальной сети 30-летний футболист опубликовал фото певицы с их двумя сыновьями, которое он подписал так: "Воскресенье. Время для семьи".

Напомним, Вальверде недоволен игрой Пике. | soccernews.ru