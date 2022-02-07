Пике сорвал трансфер де Лигта в "Барселону" в 2019 году

Фото твиттер Жерара Пике

Разговор с защитником "Барселоны" Жераром Пике стал причиной отказа Маттейса де Лигта от перехода в каталонский клуб.

По информации Sport.es, голландец очень хотел оказаться на "Камп Ноу", однако испанец переубедил его в ходе личной беседы во время отпуска на Карибах.

Де Лигту было сказано, что в центре обороны будут играть Пике и Клеман Лангле, а новичку придётся столкнуться с дефицитом игровой практики.

В итоге игрок, выступавший тогда за "Аякс", отклонил предложение "Барсы" и перешёл в "Ювентус" за 85,5 миллиона евро.

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