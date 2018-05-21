Пике совершил больше всех перехватов в завершившемся сезоне Ла Лиги

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Пике совершил больше всех перехватов в завершившемся сезоне Ла ЛигиЗащитник каталонской "Барселоны" Жерар Пике совершил больше всех перехватов в завершившемся сезоне испанской Ла Лиги.

Так, согласно данным OptaJose, 31-летний бек отметился данным технико-тактическим действием в рамках чемпионата страны 327 раз, что стало лучшим результатом среди всех игроков Примеры.

Всего в завершившемся сезоне Ла Лиги Пике сыграл 30 матчей и забил 2 мяча.

Напомним, Месси завершил сезон в Ла Лиге лидером в пяти индивидуальных номинациях. | soccernews.ru

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