Пике спит по 4-5 часов в сутки
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что из-за плотного графика ему не хватает времени на полноценный сон.
"У меня едва получается поспать 4-5 часов. На всё не хватает времени. В клубе с пониманием относятся к моим увлечениям. Проблем нет. Я посвящаю своё свободное время тому, что мне нравится", - приводит слова испанца Marca.
В текущем сезоне 32-летний Пике провёл за "Барсу" 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|12
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|Реал Мадрид
|12
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|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6