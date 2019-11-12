Пике спит по 4-5 часов в сутки

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Пике спит по 4-5 часов в сутки

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике признался, что из-за плотного графика ему не хватает времени на полноценный сон.

"У меня едва получается поспать 4-5 часов. На всё не хватает времени. В клубе с пониманием относятся к моим увлечениям. Проблем нет. Я посвящаю своё свободное время тому, что мне нравится", - приводит слова испанца Marca.

В текущем сезоне 32-летний Пике провёл за "Барсу" 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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