Пике стал лучшим игроком матча "Реал" - "Барселона"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике стал лучшим игроком матча против "Реала" в рамках Международного кубка чемпионов.

Матч закончился победой каталонского клуба со счетом 3:2, а Пике забил победный гол.

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