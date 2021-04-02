Пике: "Судьи помогают "Реалу", начиная с молодёжных команд"

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике в очередной раз упрекнул мадридский "Реал".

34-летний футболист в документальном фильме от Movistar смотрел моменты матча со своим участием в рамках детского турнира.

Пике показали игру "Барсы" против "Реала", в котором мадридцы взяли верх со счётом 3:2, а победный гол был забит после отбора мяча у Жерара.

"Это фол, парень! Судьи помогают "Реалу", начиная с молодёжных команд", - прокомментировал эпизод воспитанник "блауграны".

Не пропустите: Жерар Пике вспомнил "то самое" поражение "Барселоны" от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru