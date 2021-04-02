Пике: "Судьи помогают "Реалу", начиная с молодёжных команд"

Теги реал мадридбарселонажерар пике

Пике: "Судьи помогают "Реалу", начиная с молодёжных команд"

Фото твиттер Жерара Пике

Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике в очередной раз упрекнул мадридский "Реал".

34-летний футболист в документальном фильме от Movistar смотрел моменты матча со своим участием в рамках детского турнира.

Пике показали игру "Барсы" против "Реала", в котором мадридцы взяли верх со счётом 3:2, а победный гол был забит после отбора мяча у Жерара.

"Это фол, парень! Судьи помогают "Реалу", начиная с молодёжных команд", - прокомментировал эпизод воспитанник "блауграны".

Не пропустите: Жерар Пике вспомнил "то самое" поражение "Барселоны" от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта

Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов