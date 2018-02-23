Защитник "Барселоны" Жерар Пике тренируется по индивидуальной программе, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, ведущий центрбек "сине-гранатовых" по-прежнему испытывает проблемы с коленом. Однако он не намерен проходить длительное лечение, поскольку хочет помочь команде в решающих матчах сезона.

В этом сезоне 31-летний Пике сыграл за "Барселону" 33 матча и забил 3 гола.

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